Александр Кулаков назначен главным тренером ХК «Динамо-Молодечно»

После завершения игровой карьеры в 2021 году Александр Викторович на протяжении трех сезонов входил в штаб столичной «Юности», а затем перебрался в Молодечно, в минувшем розыгрыше наставник был помощником Игоря Руфа и отвечал за работу с нападающими, теперь специалист продолжит сотрудничество с «бело-синими» в статусе главного тренера.