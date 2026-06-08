Александр Кулаков назначен главным тренером ХК «Динамо-Молодечно»

Александр Кулаков назначен главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александр Кулаков назначен главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После завершения игровой карьеры в 2021 году Александр Викторович на протяжении трех сезонов входил в штаб столичной «Юности», а затем перебрался в Молодечно, в минувшем розыгрыше наставник был помощником Игоря Руфа и отвечал за работу с нападающими, теперь специалист продолжит сотрудничество с «бело-синими» в статусе главного тренера.
В качестве хоккеиста Кулаков четыре раза становился чемпионом Беларуси. Трижды выигрывал Кубок Салея, однажды – Кубок Шпенглера. На протяжении десяти лет выступал в КХЛ за минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В разные годы привлекался в национальную сборную. Сыграл на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере.