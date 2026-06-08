Ирина Шиманович вышла в основную сетку турнира категории 125 в Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале квалификации белорусская теннисистка за 71 минуту обыграла американку Клерви Нгуну, которая ниже в рейтинге на 100 пунктов. Разница в топе во многом и предопределила исход дуэли. В первой партии наша спортсменка владела комфортным преимуществом и оставила игровой отрезок за собой. А во втором сете землячка успех закрепила.

Как итог – виктория с результатом 6:3; 6:3. Отметим, Ирина сыграет на данном челленджере и в парном разряде вместе с россиянкой Марией Козыревой. Данные соревнования являются для соотечественницы этапом подготовки к отбору на третий в сезон турнир серии «Большого шлема» – Уимблдон.