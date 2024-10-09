Прямой эфир

«Гомель» одолел «Славутич» в матче ЧБ по хоккею – другие результаты игрового вечера

09 октября 2024 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

8 октября состоялись очередные матчи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

«Гомель» одолел «Славутич» в матче ЧБ по хоккею – другие результаты игрового вечера-1

В одном из них «Гомель» принимал гостей из смоленского «Славутича». Уже спустя полторы минуты после начала игры, «рыси» забросили первую шайбу. А в середине второй 20-минутки обеспечили себе престижное отставание в три шайбы. Гости попытались ответить, однако хозяева были сильнее. Финальный результат – 4:2. В этот же вечер «Могилев» одержал победу над «Брестом», «Неман» был сильнее «Витебска», а «Металлург» урвал викторию у «Лиды».

# Хоккей # Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» уступило «Северстали» в КХЛ
09 октября 2024 11:12

Минское «Динамо» уступило «Северстали» в КХЛ

Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась выходить на матч с белорусами
09 октября 2024 11:11

Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась выходить на матч с белорусами

Арина Соболенко победила Катерину Синякову на турнире категории 1000 в Ухане
09 октября 2024 11:10

Арина Соболенко победила Катерину Синякову на турнире категории 1000 в Ухане