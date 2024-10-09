«Гомель» одолел «Славутич» в матче ЧБ по хоккею – другие результаты игрового вечера

В одном из них «Гомель» принимал гостей из смоленского «Славутича». Уже спустя полторы минуты после начала игры, «рыси» забросили первую шайбу. А в середине второй 20-минутки обеспечили себе престижное отставание в три шайбы. Гости попытались ответить, однако хозяева были сильнее. Финальный результат – 4:2. В этот же вечер «Могилев» одержал победу над «Брестом», «Неман» был сильнее «Витебска», а «Металлург» урвал викторию у «Лиды».