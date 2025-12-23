Виктор Руденко занял первое место на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Белорусу не было равных на дистанции 1 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его результат – 1 минута 47 секунд 51 сотая. В десятку лучших также попали: Егор Доморацкий, он замкнул топ-5, а Игнат Головатюк расположился на 8-й строчке.

Напомним, в общем зачете Кубка мира в аналогичной дисциплине Руденко занял 43-е место. Ранее на соревнованиях в Коломне победу на 500-метровке у девушек одержала наша Анна Доморацкая.