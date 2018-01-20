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МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде-2018

20 января 2018 09:59
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Новости России. МОК сократил число спортсменов из России, которые могут быть допущены до Олимпиады в Пхенчхане.

«На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек», – говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Из заявки на зимние Игры исключены фамилии, которые фигурировали в ходе расследования комиссии Дениса Освальда. 

На Олимпиаду-2018 не поедет и 51 российский тренер, и 10 медицинских работников, которые имеют отношение к спортсменам, отстраненным от соревнований из-за допинговых скандалов.

Окончательный список атлетов должен быть утвержден комиссиями МОК 27 января.

Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом 

# Зимняя Олимпиада – 2018

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