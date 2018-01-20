МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде-2018

Новости России. МОК сократил число спортсменов из России, которые могут быть допущены до Олимпиады в Пхенчхане.

«На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек», – говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

Из заявки на зимние Игры исключены фамилии, которые фигурировали в ходе расследования комиссии Дениса Освальда.

На Олимпиаду-2018 не поедет и 51 российский тренер, и 10 медицинских работников, которые имеют отношение к спортсменам, отстраненным от соревнований из-за допинговых скандалов.



Окончательный список атлетов должен быть утвержден комиссиями МОК 27 января.