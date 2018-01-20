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Australian Open. Александра Саснович завершает выступление

20 января 2018 07:09
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В матче за выход в 4 круг открытого чемпионата Австралии Александра Саснович проиграла француженке Каролин Гарсии – 3:6, 7:5, 2:6.

Напомним, выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – достижение для Саснович. Это произошло впервые в карьере спортсменки. За игрой теннисистки, несмотря на солидную разницу во времени наблюдали и белорусские болельщики. На страницах в социальных сетях они поддерживали Александру.

«Поздравляю с успешным выступлением на турнире и с прорывом в топ-50».

«Играла хорошо, подача не шла, к сожалению, но в игре Саша очень прибавила, умничка».

Таким образом, из сетки женского одиночного разряда выбыла последняя белоруска.

Australian Open. Мирный и Освальд уступили братьям Брайанам

На кортах «Мельбурн Парка» борьбу продолжают Максим Мирный и Андрей Василевский. Андрей Василевский в паре с чилийцем Хансом Подлипник-Кастильо вышли в 1/8 финала мужского парного разряда. Максим Мирный начинает выступление на турнире в миксте с китайской спортсменкой Шуай Пэн.

# Теннис # Александра Саснович

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