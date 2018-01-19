«Есть даже и знаменитые люди, такие как Домрачева»: в Веснянке подготовили крупную лыжную трассу

Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода только в радость белорусам, которые в эти снежные дни предпочитают активный отдых на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минской области уже работает более 120 спортивных объектов: катки и лыжные трассы. Погода, наконец, позволяет любителям активного зимнего отдыха вдоволь насладиться долгожданным, а главное – полезным досугом. Крупная лыжная трасса в Веснянке подготовлена, и ее уже во всю ее испытывают любители и спортсмены.

Николай Кныш:

Активно занимаюсь спортом, люблю зиму. К сожалению, снег поздно выпал. Но ребята постарались, буквально за три дня сделали трассу. Все супер, сейчас будет пробовать.

Алексей Коршунов:

Раньше был спортсменом, а сейчас для себя, для здоровья. И просто очень сильно нравится.

На лыжероллерную трассу может попасть бесплатно любой желающий. Для тех, у кого нет собственных лыж, неподалеку прокат. Здесь все, от начинающих лыжников до профессиональных спортсменов.

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы и транспорта футбольного клуба «Минск»:

Есть даже и знаменитые люди, такие как Домрачева и все. Они любят этот объезд, знают его. Трасса готовится у нас с ночи. Это каждый день происходит, к утру она в идеальном состоянии. Но бывают капризы погоды. Как сейчас погода стоит – вчера, позавчера, сегодня – трасса в идеальном состоянии.

Константину Константиновичу 70, и с лыжами не расстается уже 50 лет. Говорит, спортсменом не стал, но в молодости был первым в спартакиадах и марафонах. От трассы в Веснянке мужчина в полном восторге.

Константин Козодой:

Великолепно. Когда я узнал, что здесь построена такая великолепная трасса, я все. Я живу только этой трассой. Почему живу? Потому что лыжами и с легкой атлетикой меня связывает вся жизнь.