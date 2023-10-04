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МОК не допустил Россию до юношеской Олимпиады-2024 в Южной Корее

04 октября 2023 12:14
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Международный олимпийский комитет проинформировал, что не выносил запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Южной Корее, пишет ТАСС.

Ранее было опубликовано заявление МОК о том, что спортсмены из России не будут допущены к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», – ответ в МОК на вопрос о том, утратили ли спортсмены из Беларуси и России возможность на выступление в Южной Корее.

Российские и белорусские спортсмены еще смогут пройти квалификационный отбор на юношеские Игры в Канвондо, но лишь в индивидуальных соревнованиях. МОК не допускает возможности выступления в командных видах и дисциплинах еще с марта текущего года.

# Международная политика

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