Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» в эти дни актуальна волейбольная повестка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь проходит юниорский турнир, в котором принимают участие сборные девушек до 16 и 17 лет из Беларуси и России.

Для 16-летних белорусских юниорок эти соревнования стали первым международным стартом, и отметим, что весьма успешным. 24 июня они проявили характер и в упорнейшей борьбе одержали победу над старшими, сборной Беларуси до 17 лет – 3:2. А 25 июня выиграли у российских сверстниц со счетом 3:1.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Если учесть, что российская команда всегда является или победителем, или финалистом чемпионатов Европы и мира, а мы, как правило, тоже входим в финал чемпионатов Европы, то можете представить, какой сейчас уровень детского волейбола.

Посмотрите, сколько приехало с российской стороны представителей министерства и сборных, команд. Мы все смотрим наше будущее. Для нас это очень интересно. Во-первых, очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы, у них очень опытный тренер. И мы в эту команду маленьких девочек очень верим. Немного жаль, что у них сейчас нет международных соревнований, как чемпионат Европы, чемпионат мира. Я думаю, что если бы он был или скоро будет, мы будем ждать от них очень больших результатов.