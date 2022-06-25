Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»

25 июня 2022 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» в эти дни актуальна волейбольная повестка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь проходит юниорский турнир, в котором принимают участие сборные девушек до 16 и 17 лет из Беларуси и России.

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»-1

Для 16-летних белорусских юниорок эти соревнования стали первым международным стартом, и отметим, что весьма успешным. 24 июня они проявили характер и в упорнейшей борьбе одержали победу над старшими, сборной Беларуси до 17 лет – 3:2. А 25 июня выиграли у российских сверстниц со счетом 3:1.

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»-4

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Если учесть, что российская команда всегда является или победителем, или финалистом чемпионатов Европы и мира, а мы, как правило, тоже входим в финал чемпионатов Европы, то можете представить, какой сейчас уровень детского волейбола.

Посмотрите, сколько приехало с российской стороны представителей министерства и сборных, команд. Мы все смотрим наше будущее. Для нас это очень интересно. Во-первых, очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы, у них очень опытный тренер. И мы в эту команду маленьких девочек очень верим. Немного жаль, что у них сейчас нет международных соревнований, как чемпионат Европы, чемпионат мира. Я думаю, что если бы он был или скоро будет, мы будем ждать от них очень больших результатов.

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»-7

Белорусские юниорки с победы стартовали на турнире в Минске. Подробнее здесь.

# Волейбол # Алла Тетерина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отвлечься от рутины». Подводим итоги спартакиады ведущих СМИ Беларуси в Стайках
25 июня 2022 16:45

«Отвлечься от рутины». Подводим итоги спартакиады ведущих СМИ Беларуси в Стайках

Гендиректор СТВ на спартакиаде СМИ: мероприятие сплачивает нас всех – мы работаем на одном информационном фронте
25 июня 2022 13:45

Гендиректор СТВ на спартакиаде СМИ: мероприятие сплачивает нас всех – мы работаем на одном информационном фронте

«Ни разу представители СТВ не уезжали без призов». Как сотрудники телеканала выступают на спартакиаде в Стайках?
25 июня 2022 12:24

«Ни разу представители СТВ не уезжали без призов». Как сотрудники телеканала выступают на спартакиаде в Стайках?