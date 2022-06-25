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Хоккей на траве. Российский «Строитель» и «Минск» встретятся в финале Кубка Беларуси

25 июня 2022 17:27
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Новости Беларуси. 25 июня на открытом Кубке Беларуси по хоккею на траве были сыграны два матча. Хоккейный клуб «Минск» разгромил сборную клубов – 7:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей на траве. Российский «Строитель» и «Минск» встретятся в финале Кубка Беларуси-1

Российская команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга нанесла поражение брестскому «Строителю» со счетом 3:1. 26 июня в решающем поединке за почетный трофей, Кубок Беларуси, встретятся две дружины: российский «Строитель» и белорусский хоккейный клуб «Минск». Пока обе команды следуют по турнирному пути без поражений.

# Хоккей # Фотофакт

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