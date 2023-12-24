Могут ли белорусские пловцы получить больше допусков к Олимпиаде – рассказала Элла Селицкая

Белорусские пловцы на протяжении года смогли отметиться победно и не раз. К именитым фамилиям присоединялись и новые. Подведем итоги уходящего 2023-го с председателем Белорусской федерации плавания Эллой Александровной Селицкой в студии программы «Спорттаймер». Какие значимые достижения пловцов можно отметить в 2023 году? Юлия Силипицкая, СТВ:

Что бы вы отметили в этом году как председатель федерации плавания?

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Год для белорусских пловцов сложился достаточно благоприятно. Международная федерация плавания допустила нас до международных соревнований. Для ребят в данном случае это была хорошая новость, потому что они соскучились по таким стартам. Понятно, что есть Российская Федерация, что мы туда часто выезжаем и стараемся создать хорошую конкуренцию российским спортсменам. Но одно дело, когда рядом с тобой стоит 2-3 сильнейших спортсмена, а другое дело, когда это мероприятие... Юлия Силипицкая:

Мировая география. Элла Селицкая:

Совершенно верно! Наши ребята показали достаточно неплохие результаты в этом году. Например, говорим об Илье Шимановиче. Последний старт на Кубке Сальникова, когда он уже от старта к старту расплылся. На полтиннике. На короткой воде он показал достаточно 55,69 на 100 метров. Что касается на Анастасии Шкурдай:ее результат на 200 на спине – новый рекорд республики. Это тоже первый результат и лицензия на Олимпийские игры, хотя лицензию она завоевала в другом месте. Юлия Силипицкая:

На чемпионате Беларуси. Элла Селицкая:

Алина Змушко – ее новый рекорд республики 2 минуты 19 секунд и 25 сотых. Юлия Силипицкая:

Вот тоже девочка расплылась. Даже на пользу ей пошел этот затяжной период. Тихий. Элла Селицкая:

Тихий, затяжной – да, наверное, только лишь, как говорится, на пользу, но ее вот это трудолюбие, ее стремление – все-таки показать, что она тоже может, что она достойна. Вот благодаря такому упорству, я думаю, эти результаты сегодня мы имеем.

Почему допуск пловцов к Олимпийским играм выглядит неоднозначно? Юлия Силипицкая:

Элла Александровна, сейчас все-таки произошел допуск к Олимпийским играм. Точечно... Ваше мнение, как, скажем, бывшего спортсмена, хотя спортсменов бывших не бывает... Элла Селицкая:

Я бы сказала, когда было принято это решение, то почему-то удовлетворение я от него такого не испытала. Я объясню почему. Потому что те условия, при которых все-таки наших ребят допускают, непосредственно, как к этим стартам, они очень жесткие. Первое, получи статус нейтральный у вас спортсмена, и по каким критериям они этот статус присвоят, какие они там проверки проводят – никому не известно. Юлия Силипицкая:

И они не понятны...

Элла Селицкая:

Очень субъективно. Во-вторых, я уже не беру плавание, я беру другие виды спорта, командные виды спорта. Их вообще не допускают. Почему, по каким обстоятельствам – тоже никакой аргументации. Третий момент – квалификационные старты. Принимаются решения, когда у отдельных видов спорта этих квалификационных стартов уже нет. Это у нас в плавании еще есть возможность попробовать поучаствовать, отобраться. А многие уже этого лишены либо, например, остается какой-то один единственный квалификационный старт. И что тогда, ты сможешь попасть точку, не сможешь попасть точку. Поэтому в этом плане, конечно же, здесь большие вопросы. Даже наши ребята, которые получили статус нейтрального спортсмена. Они же сейчас в таких условиях – ни шаг вправо, ни шаг влево. В любой момент, если кому-то что-то не понравилось, их могут завернуть, у них могут этот статус отобрать. И все на этом. А еще один момент, самое главное. Ладно, есть рекомендации МОК. Все их так ждали. Посмотрите, как отдельные федерации просто игнорируют это решение. По-моему, это из легкой атлетики. Федерация тенниса тоже сегодня испытывает определенную трудность. Это что? Это принятое решение или это все-таки опять вот такие двойные стандарты. Мы дали возможность в первую очередь высказаться своим спортсменам. Потом тренерский совет уже принимал свое решение. И с учетом всех этих обстоятельств мы все-таки решили, что да – мы их будем поддерживать. Тем более такая возможность сегодня есть. И самое главное, что пока ребята не потеряли эту мотивацию, пока они показывают результаты, нужно все-таки содействовать. Сегодня у нас желание идти только вперед и доказывать, что мы белорусы, мы сильны. И мы тоже можем показывать хорошие результаты.