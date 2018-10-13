«Могли забить и четыре, и пять»: тренер ХК «Виктория» после победы над «Минском»

Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре. 13 октября прошли очередные матчи шестого тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице отношения выясняли хоккейные клубы «Минск» и «Виктория». Девушки уже встречались ранее: в первом туре в обоих матчах сильнее были минчанки. А вот сегодня темп задавали как раз-таки девушки в розовом. В первом периоде счет открыла «Виктория», а вот «Минску» пришлось догонять. Когда подопечным Николая Санковца это удалось, смолевичская команда снова оторвалась. Исход матча решил четвертый период: при счете 2:2 «Виктория» показала свой характер и одержала волевую победу.

Диана Батюкова, нападающая ХК «Виктория»:

Мы очень были злы, когда проиграли в самом первом туре, когда сражались с ними. Было очень обидно, собрались с силами, натренировались еще больше. Сложный был третий, наверное, период, когда нам забили, мы сравняли счет. Было очень тяжело догнать. Но мы не унывали, продолжали идти вперед, и все получилось, мы забили.