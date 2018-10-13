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12-я подряд победа хоккейной «Юности»: как это было

13 октября 2018 20:15
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12-я подряд победа хоккейной «Юности»: как это было-1

Начиная со старта регулярного чемпионата ни одной команде экстралиги А не удалось обыграть подопечных Михаила Захарова. Ожидаемо не смогли это сделать и ребята из Лиды.

О том, как «красно-синие» добывали 12-ю победу кряду, смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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