Минское «Динамо» приглашает на работу креативных болельщиков

Состав отдела будет функционировать в течение всего хоккейного сезона. Будущие сотрудники будут встречаться каждые две недели онлайн и офлайн, проводить мозговые штурмы, отслеживать тренды и сами их создавать, предлагать свои идеи для работы клуба. Юные трендсеттеры получат возможность максимально близко прочувствовать хоккейную атмосферу, найти применение своему творчеству, раскрыться с новой стороны и, возможно, освоить свою будущую профессию. Хоккейное «Динамо» ищет пиар-менеджера «Зубрика», ивент-менеджера, СММ-специалиста, Tik-Tok-мейкера, ведущего хоккейных матчей и менеджера детской зоны.

Анастасия Небокаткина, специалист по маркетингу ХК «Динамо-Минск»:

Конечно же, о денежном вознаграждении мы речь не вели, потому что в первую очередь ребята приходят в отдел трендов не только для того, чтобы вывести «Динамо» на новый уровень, но и чтобы получит ценный уникальный опыт, о котором мечтают не только дети, но и взрослые. Поэтому мы подготовили от клуба нереально крутые подарки, подарки от наших партнеров, которые помогут всесторонне развиваться ребятам, формировать свою насмотренность и получать реальные эмоции от хоккея.