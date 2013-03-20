Могилев принимает финальные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Баталии на горячем льду. Могилев принимает 17 финальные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента. Клюшки на могилевской арене скрестят участники из старшей возрастной группы. 7 лучших дворовых хоккейных команд со всей страны! Попасть в группу сильнейших ребятам было непросто. Им пришлось пройти многоступенчатый отбор.

С начала февраля на ледовых площадках страны хоккеисты выявляли лучшую команду в своем регионе. И вот сегодня юные любители спорта вступили в борьбу за главную награду турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Смольский:

Серьезные конкуренты, но мы будем играть на всю. Приехали сюда за победой.

Андрей Жегало, тренер:

Была упорная борьба, спасибо ребятам, что выиграли.