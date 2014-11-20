«Азбука хоккея» на СТВ: корреспондент программы «Горячий лед» осваивает технику хоккейного катания

В рубрике «Азбука хоккея» программа «Горячий лед» рассказывает о базовых принципах игры, писанных и неписанных правилах, истории этого вида спорта. На этот раз корреспондент СТВ попыталась научиться кататься на коньках как настоящий хоккеист.

Для хоккеистов лихачить – обычное дело. Кажется, лед вот-вот закипит под лезвиями коньков – настолько быстро и уверенно они перемещаются по площадке.

Александра Пилипенок, корреспондент:

В хоккейных коньках все предусмотрено для того, чтобы защитить ногу спортсмена. Здесь лезвие не выступает за длину ботинка, в отличие от фигурных коньков. Здесь нет зубцов спереди, как в фигурных коньках. Сам корпус очень плотный. Все направлено на то, чтобы защитить ногу от повреждений и избежать различных травм.

Конечно, училась я не в одиночку. В помощь мне достался хоккеист Витя. Признаюсь, это лишь второй мой выход на лед в этом сезоне. Так что поддержка очень пригодилась.

Итак, пока я привыкала к новой «обуви», хоккеисты уже вовсю резали поверхность льда размашистыми движениями коньков. Неужели мне удастся повторить что-то подобное? Посмотрим, что выйдет из этой затеи.

Пока тренер дает указания Вите, я в сторонке наблюдаю. У спортсмена все элементы выходят «без сучка, без задоринки». Думаю, для моего наставника это минимум стотысячный проезд на коньках. Ноги будто сами несут хоккеиста – так легко и непринужденно все выглядит со стороны.

На деле научиться сразу кататься по-хоккейному оказалось очень сложно. Как дилетант я выполнила свою программу минимум – полностью освоила один элемент – «фонарик».

Александра Пилипенок, корреспондент:

Мы выполнили первое упражнение. У меня даже кое-что получилось. Витя, были ли какие-то ошибки у меня, что я сделала не так?

Виктор Кучеренко, игрок ХК «Юность» (1998 г. р.):

Ошибок не было, но не хватает опыта и практики.

Проехаться спиной удалось едва ли. Могу сказать, что без поддержки хоккеиста я бы точно упала.

Александра Пилипенок, корреспондент:

Второе упражнение у меня абсолютно не получилось. Я понимаю теперь, насколько сложно хоккеистам тренироваться, насколько сложно отработать технику катания. И я очень уважаю этих людей. Витя, прокомментируй, пожалуйста, мое ужасное катание на льду.

Виктор Кучеренко, игрок ХК «Юность» (1998 г. р.):

Для первого раза хорошо. Для того, чтобы научиться этим упражнениям, нужно много тренироваться. И тогда все получится.

Неудивительно, что проезд на одной ноге оказался для меня чем-то из области фантастики. «Выписывать» такие зигзаги новичку не под силу.

Александра Пилипенок, корреспондент:

На сегодня мое катание завершилось. Получился у меня, если честно, более-менее только один элемент. Все остальное прошло так себе. Я не научилась тормозить, не научилась ездить на одной ноге. Ребята здесь, на катке, лихачат. И я понимаю, что нужно очень много тренироваться, чтобы повторить хотя бы какой-то из этих элементов. Все очень сложно.

Виктор Кучеренко, игрок ХК «Юность» (1998 г. р.):

Александра очень старалась, но если человек никогда не стоял на коньках, тяжело овладеть за один день всеми навыками хоккейного катания.

Техника хоккейного катания требует постоянной шлифовки, потому что от правильности исполнения зависит мощность, скорость и эффективность.

В среднем хоккеисты могут развивать скорость до 40-50 км/час. Чтобы кататься так, как Витя, мне нужно минимум 3 года регулярных тренировок. Но лучше оставить это дело профессионалам. Методом проб и ошибок я убедилась, насколько непрост труд хоккеиста.