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«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу

24 июня 2023 16:49
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Минск принимает Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу. Свои умения на кортах демонстрируют дуэты парней и девушек из всех областей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу-1

Выступает здесь и женская пара Ольги Абраменко и Надежды Тишковой. Уже в августе именно этот тандем будет представлять Беларусь на II Играх стран СНГ. И олимпийские дни – один из этапов подготовки к предстоящему мультифоруму. Спортсменки оттачивают свои умения и выходят на пик формы.

«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу-4

Ольга Абраменко, спортсменка молодежной сборной по пляжному волейболу:
Соревнования проходят хорошо, уровень достаточно хороший, хорошая подготовка, организация. Конечно, надежды на ОДМ очень большие, будем достигать. Настрой положительный, будем стараться выигрывать.

«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу-7

Надежда Тишкова, спортсменка молодежной сборной по пляжному волейболу:
Очень хорошая подготовка к Играм СНГ, ОДМ, потом у нас будет первенство по 2006 году. Мы хотим показать достойную игру, а достойная игра для нас – занять первое место.

«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу-10

Олег Абраменко, тренер молодежной сборной по пляжному волейболу:
Соревнования мы обязаны играть и включены в план подготовки. Насколько процентов готовы? Готовы. К тому времени, когда надо будет, будут готовы на 100 %. Соревнования – это стремление к победе, поэтому будем стремиться, конечно.

«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу-13

Завершатся олимпийские дни молодежи в воскресенье. В этот день парни и девушки определят всех призеров и победителей старта.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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