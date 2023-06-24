«Будем стремиться к победе». Минск принимает Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу

Минск принимает Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу. Свои умения на кортах демонстрируют дуэты парней и девушек из всех областей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выступает здесь и женская пара Ольги Абраменко и Надежды Тишковой. Уже в августе именно этот тандем будет представлять Беларусь на II Играх стран СНГ. И олимпийские дни – один из этапов подготовки к предстоящему мультифоруму. Спортсменки оттачивают свои умения и выходят на пик формы.

Ольга Абраменко, спортсменка молодежной сборной по пляжному волейболу:

Соревнования проходят хорошо, уровень достаточно хороший, хорошая подготовка, организация. Конечно, надежды на ОДМ очень большие, будем достигать. Настрой положительный, будем стараться выигрывать.

Надежда Тишкова, спортсменка молодежной сборной по пляжному волейболу:

Очень хорошая подготовка к Играм СНГ, ОДМ, потом у нас будет первенство по 2006 году. Мы хотим показать достойную игру, а достойная игра для нас – занять первое место.

Олег Абраменко, тренер молодежной сборной по пляжному волейболу:

Соревнования мы обязаны играть и включены в план подготовки. Насколько процентов готовы? Готовы. К тому времени, когда надо будет, будут готовы на 100 %. Соревнования – это стремление к победе, поэтому будем стремиться, конечно.