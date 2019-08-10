«Лошади у меня хорошо подготовлены». Чемпионка Беларуси Анна Карасёва о турнире в Ратомке

Новости Беларуси. Конный комплекс «Ратомка» в эти дни принимает сразу два престижных старта: первенство Беларуси по преодолению препятствий среди юношей и девушек и чемпионат страны по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последнем виде на протяжении четырех дней пары со всей страны соревновались в категориях на малый, средний и большой приз.

10 августа, в финальный день чемпионата, разыгрывались награды в артистической выездке под музыку – КЮРе – по программам на средний и большой приз. В 10 часов на манеж вышла первая пара. Состязались спортсмены не только в правильности выполнения, но и в выборе музыки.

Славена Марушина-Леонтьева, участница соревнований:

Вообще у всадников по-разному. Даже есть варианты, когда под оркестр записывают. Я подбираю музыку сама. Титул чемпиона присуждается спортсмену, который занял 1 место по сумме езд «Большой приз» и КЮР по программе «Большой приз». Анна Карасева в стартовой гонке в паре с Зодиаком стали чемпионами, а с лошадью Арлекино они взяли бронзовую награду. Сегодня, 10 августа, спортсменка подтвердила свой класс и в КЮРе в программе «Большого приза», также заняв первую строчку с лошадью Зодиак. В паре с Арлекино у нее серебро.