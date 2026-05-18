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Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

18 мая 2026 11:56
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Исполком Международной федерации гимнастики вернул белорусам и россиянам национальные гимн, герб и флаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Отныне наши спортсмены могут выступать наравне со всеми. Решение вступает в силу немедленно. Восстановлены в правах не только представители спортивной и художественной гимнастики, но и акробаты, а также приверженцы аэробики. Европейская федерация на этой неделе проведет внеплановое заседание исполнительного комитета. На нем будет обсуждаться вопрос возможности снятия ограничений уже на континентальном чемпионате, который состоится в конце месяца. Напомним, ранее рекомендациям МОК о полном доступе последовали федерации стрельбы из лука, пятиборья, бокса, волейбола и борьбы. 

# Спорт Беларуси

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