Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

Исполком Международной федерации гимнастики вернул белорусам и россиянам национальные гимн, герб и флаг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отныне наши спортсмены могут выступать наравне со всеми. Решение вступает в силу немедленно. Восстановлены в правах не только представители спортивной и художественной гимнастики, но и акробаты, а также приверженцы аэробики. Европейская федерация на этой неделе проведет внеплановое заседание исполнительного комитета. На нем будет обсуждаться вопрос возможности снятия ограничений уже на континентальном чемпионате, который состоится в конце месяца. Напомним, ранее рекомендациям МОК о полном доступе последовали федерации стрельбы из лука, пятиборья, бокса, волейбола и борьбы.