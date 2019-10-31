Митрополит Павел: «В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку»

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку. Надо сказать, что в этом принимает самое активное участие Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич. Он сам занимается спортом очень активно, ведет здоровый образ жизни и всем дает пример для подражания. Конечно, содействует тому, чтобы строились спортивные стадионы. Минск на очень высоком уровне из того, что я видел в своей жизни.

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