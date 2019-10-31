Митрополит Павел: «В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку»

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел признается: когда приехал в Беларусь, его сразу поразили спортивные объекты Минска.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел признается: когда приехал в Беларусь, его сразу поразили спортивные объекты Минска.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку. Надо сказать, что в этом принимает самое активное участие Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич. Он сам занимается спортом очень активно, ведет здоровый образ жизни и всем дает пример для подражания. Конечно, содействует тому, чтобы строились спортивные стадионы. Минск на очень высоком уровне из того, что я видел в своей жизни.
Подробности – в видеоматериале.