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Митрополит Павел: «В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку»

31 октября 2019 08:32
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Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел признается: когда приехал в Беларусь, его сразу поразили спортивные объекты Минска.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Митрополит Павел: «В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку»-1

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В Минске спорт сегодня поставлен на очень высокую ступеньку. Надо сказать, что в этом принимает самое активное участие Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич. Он сам занимается спортом очень активно, ведет здоровый образ жизни и всем дает пример для подражания. Конечно, содействует тому, чтобы строились спортивные стадионы. Минск на очень высоком уровне из того, что я видел в своей жизни.

Подробности – в видеоматериале.

# Государственная политика в области спорта # Митрополит Минский и Заславский Павел # Фотофакт

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