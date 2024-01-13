30 представителей Беларуси получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики

В список вошли бронзовый призер Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Алина Горносько, призер чемпионата мира Анастасия Салос, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович и другие. Также нейтральный статус ФИЖ получили отечественные тренеры, судьи и врачи. Несмотря на это, белоруски не смогут выступить на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который является квалификационным на Игры-2024. 1 декабря Европейский гимнастический союз запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой.