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Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги

04 мая 2024 12:54
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Министерство спорта и туризма и Белорусская федерация футбола выработали единые подходы по проведению в текущем сезоне чемпионата страны среди мужских команд второй лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги-1

Решения должны быть одобрены на внеочередном заседании исполкома федерации, который пройдет в понедельник, 6 мая. Кроме того, создана совместная рабочая группа, которая определит согласованные подходы по организации футбольных соревнований всех уровней в следующие сезоны. В Министерстве уверены, что совместные усилия и принятые решения помогут развивать отечественный футбол, увеличить зрительский интерес и повысить зрелищность игр во всех лигах.

# Футбол Беларуси

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