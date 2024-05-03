Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года

Отсоревновались – пора и отдохнуть! Белорусский союз конькобежцев подвел итоги года. Подарков было много, как, впрочем, и грамот, а также благодарностей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Торжественная церемония проводится уже не впервой. Официальная часть органично дополняется показательными выступлениями. Большой ледовый праздник собрал лучших представителей каждого вида спорта. У фигуристов атлетами года безальтернативно признаны Виктория Сафонова и Евгений Пузанов. Лучший спортсмен из шорт-трека – Никита Мигдалев. У конькобежцев вне конкуренции Анна Доморацкая и Игнат Головатюк. Всего были отмечены более ста человек. В целом соревновательный сезон получился.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Ребята показывают достойные результаты. Наши фигуристы овладели прыжками в 4 оборота. Конькобежцы установили свои личные рекорды. Конечно, мы всегда хотим, чтобы технически еще больше усложняли фигуристы свои программы, конькобежцы бегали еще быстрее, но в целом мы очень довольны сезоном, нам действительно есть что отпраздновать, подвести итоги.

Игнат Головатюк, лучший спортсмен года:

Я считаю себя просто тем человеком, который делает свою работу хорошо, качественно, добросовестно. Как бы лучшим я себя не ощущаю, то есть я ощущаю себя таким, каким я должен быть, таким, каким должен быть элитный спортсмен в нашей стране и вообще во всем мире.