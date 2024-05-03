Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6

Арина Соболенко вышла в финал турнира категории 1000 в Мадриде. Однако поединок стал испытанием для второй ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у нашей спортсменки значилась четвертая в топе Елена Рыбакина из Казахстана. Именно она доминировала на корте на старте матча и оставила первый сет за собой с уверенным счетом 6:1. Во второй партии визави белоруски вновь повела – 4:2. Соболенко необходимо было отыгрываться, и у нее это получилось. Судьба дуэли решилась в третьем отрезке, который проходил в равной борьбе и завершился на тай-брейке, где минимальное преимущество было у Арины – 7:5. Благодаря волевой победе в полуфинале Мадрида Соболенко сохранила за собой вторую строчку рейтинга.