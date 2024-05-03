Прямой эфир

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6

03 мая 2024 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко вышла в финал турнира категории 1000 в Мадриде. Однако поединок стал испытанием для второй ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у нашей спортсменки значилась четвертая в топе Елена Рыбакина из Казахстана. Именно она доминировала на корте на старте матча и оставила первый сет за собой с уверенным счетом 6:1. Во второй партии визави белоруски вновь повела – 4:2. Соболенко необходимо было отыгрываться, и у нее это получилось. Судьба дуэли решилась в третьем отрезке, который проходил в равной борьбе и завершился на тай-брейке, где минимальное преимущество было у Арины – 7:5. Благодаря волевой победе в полуфинале Мадрида Соболенко сохранила за собой вторую строчку рейтинга.

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6-1

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Честно говоря, если бы не болельщики, я бы, наверное, ушла с корта с поражением 1:6, 1:6 и была бы очень расстроена. Но поскольку я чувствовала всю поддержку и слышала, как кто-то кричал: «Мы хотим увидеть тебя в субботу», это действительно мотивировало меня в тот момент. Я чувствовала себя так, будто мне придется сражаться. Я должна стараться изо всех сил.

В финале «тысячника» Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек. По сути, это будет повторение прошлогоднего титульного противостояния. Тогда победу праздновала белоруска.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года
03 мая 2024 20:05

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»
03 мая 2024 20:00

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане
03 мая 2024 19:18

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России
03 мая 2024 19:00

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции
03 мая 2024 18:59

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»
03 мая 2024 17:47

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»

3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции
03 мая 2024 14:30

3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции

Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане
03 мая 2024 14:25

Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане

Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче 7-го тура ЧБ по футболу
03 мая 2024 12:32

Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче 7-го тура ЧБ по футболу

Футбол. Хет-трик Елизаветы Марчук принёс победу сборной Беларуси U16 в матче турнира развития УЕФА
03 мая 2024 12:30

Футбол. Хет-трик Елизаветы Марчук принёс победу сборной Беларуси U16 в матче турнира развития УЕФА

Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России
03 мая 2024 12:29

Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде
03 мая 2024 09:43

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде