«Вашингтон» Протаса уступил «Монреалю» в матче НХЛ

«Вашингтон» Алексея Протаса дома уступил «Монреалю» – 2:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Белорусский форвард провел на льду более 17 минут и завершил встречу с показателем полезности «-1». В овертайме соперники перехватили пас Алексея и убежали в контратаку, которая принесла им победу. Таким образом, у белоруса прервалась трехматчевая результативная серия. Тем не менее Протас продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров команды. На его счету 36 баллов со старта сезона при показателе полезности «+23».

Никита Толопило помог «Абботсфорду» одержать победу над «Хендерсоном» в домашнем поединке регулярного чемпионата АХЛ – 4:1. Белорусский голкипер отразил 29 из 30 бросков и был признан третьей звездой матча. В сезоне у него 17 игр, 8 побед, при коэффициенте надежности 2,67 и проценте отраженных бросков 89,8.

«Сан-Диего» Егора Сидорова дома обыграл «Тусон» – 3:2. Однако белорус не играл из-за травмы. Он выбыл на несколько недель. Наш форвард получил приз лучшему игроку своей команды по итогам декабря. В первый месяц зимы он набрал 11 очков, а также признавался лучшим игроком недели в лиге.