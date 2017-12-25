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Минское «Динамо» «всухую» проиграло «Трактору»

25 декабря 2017 18:42
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Минское хоккейное «Динамо» в понедельник провело предпоследний матч этого календарного года. Противником зубров на этот раз был «Трактор» из Челябинска.

В составе хозяев играл экс-динамовец – Ник Бэйлен. Символично, что именно белорусский американец открыл счет в этой игре уже в первой двадцатиминутке. Следующей шайбы болельщикам пришлось ждать достаточно долго. Лишь в третьем периоде вновь отличись хозяева льда.

«Зубрам» в этот вечер забить так и не удалось. 2:0 победа «Трактора». Свой последний матч в КХЛ в 2017 году «Динамо» проведет на «Минск-Арене». 29 декабря в гости к подопечным Горди Дуайера наведается питерский СКА.

# Хоккей Беларуси # Ник Бэйлен

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