Минское «Динамо» в выездной серии набрало шесть очков и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

Еще по окончании первой игры с «Атлантом» многие динамовцы говорили, что на выезде им, возможно, будет в чем-то легче: там можно играть излюбленным вторым номером и нет такого психологического давления, как на «Минск-Арене».

Поединок в Риге стал прямым подтверждением – так оно и есть. Пусть снова не удалось реализовать большинство, пусть дважды минчане позволили хозяевам отыграться, зато впервые была одержана победа в Риге, а великолепный второй период в исполнении нашей команды надолго останется в памяти.

Стоит порадоваться за Александра Кулакова, который в среду оформил голевой почин нынешнего сезона. Первый раз забросил за «Динамо» Либор Пивко, пусть и не без помощи госпожи Удачи.

Концовка встречи оставила противоречивые впечатления. Отличные моменты упустили Зыбнек Иргл и Джэфф Платт с Даниэлем Корсо. Это с одной стороны. С другой – совершенно справедливо судьи не засчитали взятие ворот в исполнении Ниживия, чем спасли для нас серию буллитов.

Счастливый же билет в хоккейной лотерее вытащили динамовцы: поблагодарим за это Иргла и Платта, а также безупречного Кевина Лаланда.

Ему вновь доверил пост номер один Марек Сикора сегодня, и не прогадал. А вот выбор Густафссона, доверившего ворота Дмитрию Кочневу, а не Константину Барулину, оптимальным не назовешь.

Начиная с того момента, как немец не справился с хитрым кистевым броском Дниэля Корсо, дела у него пошли кувырком. Правда, Лаланд ответил коллеге взаимностью, едва начался второй период: Патрик Закриссон восстановил равенство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но дальнейшие события показали: Кочнев все же никому не собирался отдавать звание главного антигероя встречи. Когда Лукаш Крайчек отправлял в его ворота вторую шайбу, к голкиперу претензий не предъявишь – тут постаралась оборона. Зато бросок Дмитрия Коробова, ставший по-большому решающим, прямой ляп Кочнева.

3:1 – и пусть вновь не удалось реализовать большинство, главное, что в этом выезде «Динамо» набрало уже шесть очков и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции.Так держать!