ХК «Динамо-Минск» не смог добиться положительного баланса в домашней серии, проиграв второй подряд матч на «Минск-Арене»

Редко так бывает, чтобы оценки тренерами игры настолько совпали, при том, что наставник победившей команды был бы своими подопечными недоволен, а коуч команды проигравшей – наоборот. Но матч «Динамо» – «Атлант» был именно тем случаем.

Бенгт-Оке Густафссон, главный тренер ХК «Атлант»:

Приятно заработать три очка, но игра в исполнении моих хоккеистов совершенно не понравилась. Мы сегодня допустили слишком много индивидуальных ошибок. Именно поэтому нас весь матч качало из стороны в сторону.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Сегодня мы неплохо сыграли, была равная игра. Третий период вообще в одной зоне играли.

Впрочем, и Марек мог найти поводы для упреков своим хоккеистам. Несколько раз минчане имели численный перевес, в том числе однажды – в двух игроков, но ничего из этих моментов не извлекли.

Андрей Михалев, ХК «Динамо-Минск»:

Не получается у нас пока большинство, а современный хоккей строится из большинства. Не забиваем в большинстве, пропускаем в меньшинстве. Пока одни гол за четыре игры забили. Этого мало.

Александр Китаров, ХК «Динамо-Минск»:

Было много моментов, но в концовке немного не хватает. В этом причина. Где-то забили, появилась бы уверенность.

Те, кто обязан в первую очередь эту самую концовочку обеспечить, собраны в первом звене. Это Джэфф Платт, Чарльз Линглет и Даниэль Корсо. Но ударная канадская связка в очередной раз выглядела ниже своих возможностей, что и вызвало едкий комментарий Сикоры после матча.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Вы же тоже с ними в раздевалке разговариваете, так и спросите у них, с женами они или нет, или рано утром их нужно в парке гонять с собаками.

К сожалению, матч выявил проблемы и на последнем рубеже обороны «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Если Лаланд неуверенно сыграл против «Торпедо», то Андрей Мезин не помог команде в поединке с «Атлантом». Шайбы Дениса Баева и Алексея Ковалева показали, что скомканная межсезонка на состоянии нашего основного голкипера сказалась.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Не хочу критиковать вратарей, ведь это некрасиво. Это сложный пост.

Мезин и Лаланд пока доверяю.

Бросим камень и в огород судей. Большой вопрос, почему Лига назначает арбитра из подмосковного Жуковского Александра Сергеева на матч подмосковной команды, но так получается, что на ход поединка он оказал самое непосредственное влияние.

Согласимся с обеими засчитанными судейской бригадой шайбами, но вот отмененный в итоге гол Збынека Иргла вызывает большие сомнения: на видеозаписи четко видно, что шайба после броска Дмитрия Коробова в чеха попала случайно, в то время как он держал клюшку обеими руками. Усмотреть тут игру рукой мог только человек с большим воображением.

Андрей Михалев, ХК «Динамо-Минск»:

Давайте не будем, потому что судьи – это другая профессия. Конечно, хочется, чтобы этот гол засчитали, но, увы, этого не произошло.

Андрей Мезин, ХК «Динамо-Минск»:

Судейство бывает таким и таким. Но, в целом, я думаю, что судейство было нормальным. Если бы забили больше, то выиграли.

В итоге, несмотря на самоотверженность и точные броски Теему Лайне и Джэффа Платта, «Динамо» проиграло 2:3 и не сумело, таким образом, добиться положительного баланса в первой домашней серии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Михалев, ХК «Динамо-Минск»:

Не знаю, может, так просто получается. Но сегодня мы играли здорово, прессинговали. Моменты были, но просто не можем забить.

Андрей Мезин, ХК «Динамо-Минск»:

Двоякое впечатление. Были и хорошие матчи, были и не очень. Но это начало сезона. И, опять же, команды были не самые слабые.

Уже после матча всплыла идея, исходящая от руководства «Динамо»: наделить белорусским гражданством Гру, Линглета и Лаланда. Комментировать ее пока не будем – эта тема чересчур бредовая и требует отдельного разговора.