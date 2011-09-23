Андрей Костицын в НХЛ, кадровые перестановки в «Донбассе-2», а также результаты матчей Высшей лиги чемпионата Беларуси

В первом же предсезонном поединке в НХЛ Андрей Костицын отметился заброшенной шайбой. Это не спасло «Монреаль» от поражения на домашнем льду от «Далласа» – 3:6. Однако то, что белорус на площадке был, пожалуй, самой заметной фигурой, не отметить нельзя. С партнерами по второй тройке Костицын показал по-настоящему достойную игру.

И снова знакомые нам имена. Новым главным тренером донецкого «Донбасса-2» станет известный всем любителям хоккея в Беларуси Олег Микульчик, который в прошлом сезоне являлся наставником молодежной сборной страны, а также помощником Андрея Ковалева в «Минских зубрах». Напарником Микульчика в «Донбассе-2» будет также хорошо знакомый нам Игорь Андрющенко, который в минувшем сезоне тренировал выступающий в Высшей лиге «Юниор».

Нельзя не отметить успехи первой команды Высшей хоккейной лиги России. «Донбасс», в котором в этом сезоне выступает немалое количество игроков, полюбившихся белорусской публике, после четырех игр занимает втрое место в таблице Западной конференции.

Во всех прошедших матчах донецкая команда праздновала уверенную победу, не считая лишь первого, в котором взяла верх в серии штрафных бросков. Отметим, что в стартовом поединке голом отметился белорус Александр Боровков, а также то, что неизменно место в воротах донецкой команды занимает Степан Горячевских.

В Высшей лиге белорусского чемпионата 20 и 21 сентября прошли очередные матчи. В пятом туре отметим крупное поражение «Витебска-2» от «Юниора», а также «Бреста-2» от «Могилева-2». «Гомель-2» лишь в овертайме одолел «Шахтер-2».

21 сентября в матче «Химика-2» с «Неманом-2» заброшено было 15 шайб, но победу, хоть и в овертайме, вновь праздновали хозяева. «Могилев-2» второй раз обыграл «Брест-2» с крупным счетом. А вот «Витебск-2» смог взять реванш у «Юниора» и сделал это, сохранив свои ворота не тронутыми.

Следующие матчи пройдут 25 и 26 сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».