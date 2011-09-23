Перед затяжной домашней серией в МХЛ «Динамо-Шинник» и «Юность» выявляли сильнейших во встречах друг с другом

Идея отправить «Динамо-Шинник» в Бобруйск, паралелльно ликвидировав местный клуб, изначально казалась спорной. Примет ли бобруйский болельщик минскую команду, не останется ли семитысячник до обидного пустым на матчах молодежных команд – такие примерно вопросы крутились в голове. Но при подходе к арене сомнения отпали: народ на хоккей подтягивался активно.

Болельщики:

Посещаемость будет гораздо лучше, чем раньше. Но нужно лучше рекламу организовывать. Я, например, не знал, что будет матч.

Но и команда радует. Совсем другие скорости, другие игроки. Видно, что молодежь стремиться, горят глаза. Они хотят играть.

Получил истинное удовольствие. Думал, что будет 6:0 не в нашу пользу. Но было супер. Я отбил все ладони, аплодируя ребятам.

Это большой плюс – посмотреть хоккей. И как вчера ребята отыграли – это вообще здорово. Приятно посмотреть.

Это наше будущее, развитие хоккея. Я только за. Я буду ходить на все матчи.

На «Динамо-Шинник» не ходил, а больше на футбольную «Белшину». Сейчас одни раз сходил, понравилось, ведь была очень хорошая игра. Будем болеть.

А сходил, потому что в школе дали пригласительный и предложили посетить матч. Очень понравилось.

По пригласительным шла только часть болельщиков. Кассы также не пустовали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кассир:

Берут пока нормально.

Да, цены растут, поэтому это уже считается не деньги. Восемь тысяч – это не такие большие деньги.

И действительно, выложить от 5 до 10 тысяч за билет на хоккей теперь может каждый. В понедельник желающих набралось 2,5 тысячи, и только масштабы «Бобруйск-Арены» чуть смазали впечатление от подобного энтузиазма.

Максим Парфеевец, «Динамо-Шинник»:

Прекрасная поддержка, все нравится. Конечно, хотелось бы, чтобы полный дворец нас поддерживал. Это заводит.

Спасибо всем, кто приходит на хоккей. Очень приятно.

Но это дома. А вот предшествующая выездная серия насторожила, причем в исполнении обеих команд, но «Динамо-Шинника» – особенно. Из поездки новоявленные бобруйчане не привезли ни одного очка.

Иван Дунаев, «Динамо-Шинник»:

Мы не ожидали таких результатов. Вроде, выкладывались, но ничего не получалось. Не знаю, с чем это связано, но будем делать выводы.

Максим Парфеевец, «Динамо-Шинник»:

Скопилась усталость: Кубок, Кубок мира в Омске. Были переезды, перелеты. Это очень тяжело.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Много игр было: Кубок, часть команды была задействована в сборной. Кубок мира, где проходных игр не было. И сказывались переезды.

«Юность» до визита в Бобруйск успела одержать первую победу в сезоне, обыграв «Мытищинских атлантов» 3:1, но ведь надо учитывать и тот факт, что в Минске в этом году собрана довольно опытная команда, в отличие от значительно омоложенного коллектива Владимира Заблоцкого.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Я не считаю, что была плохая поездка. Все матчи были на тоненького, две игры по буллитам уступили. Ведя в счете в одной игре, за минуту до конца пропустили от «Снежных барсов». Не считаю, что это провальное начало чемпионата. Просто практически половина состава поменялась, ушли восемь лучших бомбардиров, есть проблемы с реализацией, забиваем очень мало. Но молодым ребятам, которые влились, нужно время, чтобы к этой лиге адаптироваться.

Фаворитом в дерби, конечно, была «Юность», исходя из опыта собранных в минской команде игроков и результатов выездной серии. Но по приезде в Бобруйск на подопечных Игоря Кривошлыка пролился холодный душ: 6:0 при полном преимуществе «Динамо-Шинника», видимо, извлекшего правильные выводы из разгромной поездки.

Максим Парфеевец, «Динамо-Шинник»:

Просто собрались командой, поговорили по душам, собрались только ребята, без тренеров. И получилось 6:0.

Победную инерцию закрепить не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пусть во второй встрече «Динамо-Шинник» атаковал объективно больше, пусть не было реализовано немало стопроцентных моментов, «Юности» удалось взять реванш.

Ключевой, кажется, стала игра в неравных составах: минчане снова часто удалялись, но большинство в исполнении хозяев не впечатлило.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Прошлогодний наш бич остался – у нас много удалений.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Ребят прошу сделать сначала что-то простое, а потом выдумывать. Но тут эмоции. Вчера у нас получалась реализация, а сегодня – совершенно другая игра.

Главная ударная сила «Динамо» – первое звено: Максим Парфеевец, Иван Дунаев и Егор Агеенко. В понедельник они забросили четыре шайба из шести, во вторник – ни одной, при том, что терзали оборону «Юности» постоянно. И это тоже стало значимым фактором.

Минчане забили первыми: Рустам Азимов поборолся за воротами и выдал идеальную передачу Сергею Королику.

Хозяева отыгрались уже во втором периоде: удачно подключился в атаку Максим Трофимов.

Но «Юность» была очень эффективна в контратаках, и в одном из моментов Андрей Пичуха заставил нарушить правила все того же Трофимова. Сам пострадавший и реализовал буллит.

Третий период лучше провели хоккеисты «Динамо-Шинника», в итоге им удалось счет сравнять. Правда, в моменте, когда забивал Артем Котковец, имела место грубая ошибка голкипера «Юности» Александр Бородули. Зато в серии буллитов Бородуля был безупречен, заставив промахнуться и Ивана Дунаева, и Никиту Соколова.

А вот Ян Шелепнев, сменивший на буллиты Дениса Ковалева, обе дуэли (Азимову и Пичухе) проиграл, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так что в первом дерби команды очки поделили, пусть и не поровну.

Игорь Кривошлык, главный тренер МХК «Юность»:

Сегодня была другая игра, настраивали ребят, чтобы убрать грубость. Перекроили состав, внесли коррективы и добились положительного результата.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

В предыдущей игре где-то нам удавалось. Ребята вышли, и думали, что и сегодня выиграют, хоть я и говорил, что сегодня уже другая игра. Это говорит о том, что это молодость.

Максим Парфеевец, «Динамо-Шинник»:

«Юность» остается «Юностью». Две команды, «Юность» и «Динамо-Шинник», вечно соперничают. Всегда очень приятно ее обыгрывать, тем более с таким счетом. Однако сегодня немногое получалось. Но, думаю, ладно.

Теперь обе команды ждут затяжные домашние серии. 24 сентября на Притыцкого откроет сезон на своем льду «Юность». Вход на матч с «Витязями» бесплатный, а помимо хоккея организаторы обещают шоу-программу. Начало – в 17.00. Не пропустите.

24 сентября (суббота)

«Юность» – «Русские витязи»

26 сентября (понедельник)

«Юность» – «Снежные барсы»

«Динамо-Шинник» – «Русские витязи»

28 сентября (среда)

«Юность» – «Мытищинские атланты»

«Динамо-Шинник» – «Снежные барсы»

30 сентября (пятница)

«Юность» – «Спартак»

«Динамо-Шинник» – «Мытищинские атланты»