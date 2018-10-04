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Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Спартаку»

04 октября 2018 19:50
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» начало новую выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Зубры в Москве встречались с хоккеистами «Спартака». Минчане дважды вели в счете, но перевес не удержали. 3-3 в основное время.

Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Спартаку»-1

А в овертайме победу «Спартаку» принес Хохлачев. 4-3 в пользу «Спартака», ну а в активе «Динамо» одно набранное очко. В субботу зубры сыграют в Сочи с хоккеистами местной команды.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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