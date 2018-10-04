Прямой эфир

Белорусские тяжелоатлеты готовятся к первому старту после дисквалификации

04 октября 2018 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовы штурмовать и Европу, и мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские тяжелоатлеты готовятся к первому старту после дисквалификации-1

За год произошли изменения в международных правилах - теперь полностью изменены весовые категории. Однако, дисквалифицированные за использование допинга белорусские штангисты времени зря не теряли и теперь, по завершению наказания, готовы бороться за самые высокие места.

Подробнее - в видеоматериале

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол. В рамках Лиги чемпионов «Лидсельмаш» проиграл португальскому «Спортингу»
04 октября 2018 18:44

Мини-футбол. В рамках Лиги чемпионов «Лидсельмаш» проиграл португальскому «Спортингу»

В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада
04 октября 2018 17:08

В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада

Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине
04 октября 2018 16:59

Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине