Белорусские тяжелоатлеты готовятся к первому старту после дисквалификации

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовы штурмовать и Европу, и мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты готовы штурмовать и Европу, и мир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За год произошли изменения в международных правилах - теперь полностью изменены весовые категории. Однако, дисквалифицированные за использование допинга белорусские штангисты времени зря не теряли и теперь, по завершению наказания, готовы бороться за самые высокие места.
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