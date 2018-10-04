В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада

Новости Беларуси. 4 октября стало известно, что в Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации в Батуми.

В Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада в 2022 году. В борьбе за право принять этот турнир наша страна опередила Республику Корея и Тунис. Решение о проведении Всемирной шахматной олимпиады было принято в Батуми.