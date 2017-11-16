Минское «Динамо» в гостях обыграло китайский «Куньлунь»

16 ноября «зубры» расчехлили клюшки в Шанхае, где их принимал «Куньлунь».

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» начали сложнейшее выездное турне по Дальнему востоку в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итогом китайско-белорусской дуэли стала сухая победа парней Горди Дуайера – 2:0. Обе шайбы побывали в рамке хозяев во втором периоде: размочил счёт Андрей Степанов, а продолжил его дело Куинтон Хауден. Канадец воплотил в гол численный перевес динамовцев после очередного удаления в рядах «Куньлуня».