Минское «Динамо» уступило «Словану» в заключительном матче КХЛ. В итоге – 10 место в чемпионате

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Братиславе «зубры» сражались с местным клубом «Слован». Для обеих команд эта игра турнирного значения не имела, в плей-офф они не попали. Впрочем, заключительный матч сезона – хороший повод напоследок громко хлопнуть дверью. Это лучше получилось у хозяев льда, которые добились победы. Минское «Динамо» же завершило регулярный чемпионат на 10-м месте в западной конференции.