Минское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» рвется в плей-офф. 27 января в очередном матче «зубры» принимали не самого удобного для себя соперника – нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минчане бойко начали четырехматчевую домашнюю серию. Победа над «Северсталью» в родных стенах впервые с 2014 года вселила уверенность, однако вторая игра явно не задалась.
«Торпедо» с первых минут подтвердило статус неудобного соперника для «Динамо». Счет был открыт уже на второй минуте. Нападающий гостей Сергей Гончарук оказался первым на добивании с пятка. Причем шайба отлетела от шлема приезжего хоккеиста.
Неоднократно по ходу периода угрозу воротам Фурха представляла звезда нижегородцев, топ-3 нападающих КХЛ Дамир Жафяров, но счет удвоить ему не удалось, зато это отлично вышло у Джастина Клуса, который в одно касание поразил ворота минчан.
Во втором периоде даже двукратное преимущество по броскам – 29:14 – не помогло минчанам отквитать хоть одну шайбу, зато соперники снова отличились. Счет 3:0 сделал все тот же Джастин Клус.
Третий период «динамовцы» начали агрессивно, и на 50-й минуте Денис Мосалев размочил счет. Правда, выиграть в этот день все же не удалось. Итоговый счет – 3:1 в пользу «Торпедо».
В следующем матче домашней серии 29 января «зубры» примут ЦСКА.