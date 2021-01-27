Минское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» рвется в плей-офф. 27 января в очередном матче «зубры» принимали не самого удобного для себя соперника – нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане бойко начали четырехматчевую домашнюю серию. Победа над «Северсталью» в родных стенах впервые с 2014 года вселила уверенность, однако вторая игра явно не задалась.

«Торпедо» с первых минут подтвердило статус неудобного соперника для «Динамо». Счет был открыт уже на второй минуте. Нападающий гостей Сергей Гончарук оказался первым на добивании с пятка. Причем шайба отлетела от шлема приезжего хоккеиста.