Белорус Шарангович играл 13 минут. «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ

Новости Беларуси. Очередной матч в Национальной хоккейной лиге провел клуб «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович. «Дьяволы» дома проиграли «Филадельфии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок не задался изначально. Хозяева постоянно были в роли догоняющих. И до поры до времени отыгрываться получалось.

«Нью-Джерси» ликвидировало отставание с 0:1 и 1:2. Но везение закончилось в последнем периоде. «Филадельфия» забрасывает трижды, а хозяева возражают единожды. Причем на временном флажке. В итоге поражение – 3:5.