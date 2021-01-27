Прямой эфир

Белорус Шарангович играл 13 минут. «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ

27 января 2021 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной матч в Национальной хоккейной лиге провел клуб «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович. «Дьяволы» дома проиграли «Филадельфии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок не задался изначально. Хозяева постоянно были в роли догоняющих. И до поры до времени отыгрываться получалось.

Белорус Шарангович играл 13 минут. «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ-1

«Нью-Джерси» ликвидировало отставание с 0:1 и 1:2. Но везение закончилось в последнем периоде. «Филадельфия» забрасывает трижды, а хозяева возражают единожды. Причем на временном флажке. В итоге поражение – 3:5.

Белорус Шарангович играл 13 минут. «Нью-Джерси» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ-4

Что до активности нашего форварда, то Шарангович провел на льду без малого 13,5 минут, получил минус один в графе показатель полезности и запомнился, выходом «один в ноль» в меньшинстве в первом отрезке. Однако шайба попала в каркас.

# Хоккей # Егор Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак
27 января 2021 15:02

Изменения в составе БАТЭ. Ушёл Настич, пришёл Рыбак

«Главное в командной игре – мы все едины». На чемпионате Беларуси по бадминтону определены первые победители
27 января 2021 14:21

«Главное в командной игре – мы все едины». На чемпионате Беларуси по бадминтону определены первые победители

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха?
27 января 2021 14:07

«Я без спорта жить не могу». Белорусская фигуристка о своём спортивном пути и том, что важно для достижения успеха?