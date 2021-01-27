Чемпионат Европы по биатлону в Польше. Как прошли первые гонки?

Новости Беларуси. В Польше начался чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день прошли две индивидуальные гонки – мужская и женская.
Сперва на трассе появились девушки. Равных не было хозяйке – Монике Хойниш, с серебром украинка Анастасия Меркушина, с бронзой россиянка Лариса Куклина.
Что касается белорусок, Ирина Кручинкина показала 52-й результат, у нее пять штрафных минут, Аделина Сабитова стала 68-й, допустив три промаха на огневых рубежах.
В состязаниях мужчин наше представительство было большим. На лыжню выходили четыре спортсмена. Лучшее время дня показал Авсеенко, он 49-й. Елетнов финишировал 64-м, Кривко – 94-м, Казаринов – 114-м.