Чемпионат Европы по биатлону в Польше. Как прошли первые гонки?

Новости Беларуси. В Польше начался чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день прошли две индивидуальные гонки – мужская и женская.

Сперва на трассе появились девушки. Равных не было хозяйке – Монике Хойниш, с серебром украинка Анастасия Меркушина, с бронзой россиянка Лариса Куклина.