В межсезонных спаррингах «Шахтёр» крупно проиграл «Краснодару»

Счет был открыт под конец первого тайма. В дебюте второго российский клуб увеличил отрыв. А финальная точка была поставлена уже в компенсированное время.

Таким образом, пока у «Шахтера» нет побед над именитыми соперниками на зарубежных сборах. Ранее были поражения от киевского «Динамо» и питерского «Зенита». Более того, белорусы пока не смогли забить ни одного гола.