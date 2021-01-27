В межсезонных спаррингах «Шахтёр» крупно проиграл «Краснодару»

Новости Беларуси. Очередное поражение в межсезонных спаррингах потерпел чемпион Беларуси по футболу – солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки», находящиеся на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, крупно уступили «Краснодару» – 0:3.
Счет был открыт под конец первого тайма. В дебюте второго российский клуб увеличил отрыв. А финальная точка была поставлена уже в компенсированное время.
Таким образом, пока у «Шахтера» нет побед над именитыми соперниками на зарубежных сборах. Ранее были поражения от киевского «Динамо» и питерского «Зенита». Более того, белорусы пока не смогли забить ни одного гола.