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В межсезонных спаррингах «Шахтёр» крупно проиграл «Краснодару»

27 января 2021 20:05
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Новости Беларуси. Очередное поражение в межсезонных спаррингах потерпел чемпион Беларуси по футболу – солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки», находящиеся на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, крупно уступили «Краснодару» – 0:3.

В межсезонных спаррингах «Шахтёр» крупно проиграл «Краснодару» -1

Счет был открыт под конец первого тайма. В дебюте второго российский клуб увеличил отрыв. А финальная точка была поставлена уже в компенсированное время.

Таким образом, пока у «Шахтера» нет побед над именитыми соперниками на зарубежных сборах. Ранее были поражения от киевского «Динамо» и питерского «Зенита». Более того, белорусы пока не смогли забить ни одного гола.

# Футбол # Фотофакт

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