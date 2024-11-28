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Минское «Динамо» уступило «Копенгагену» в Лиге конференций

28 ноября 2024 20:57
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Футболисты минского «Динамо» проиграли датскому «Копенгагену» в номинально домашнем матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.

В первом тайме коллективы обменялись голами. Сначала гости довольно быстро открыли счет. Однако спустя 6 минут Раймонд Адеола сравнял цифры на табло, вовремя оказавшись на добивании. На перерыв команды ушли с равными шансами на победу. На 55-й минуте датчане реализовали 11-метровый. Далее наблюдалась неуступчивая борьба, победителями из которой вышли оппоненты.

Итоговый результат противостояния – 1:2 в пользу «Копенгагена». Следующий поединок подопечные Вадима Скрипченко проведут 12 декабря против «Ларна» из Северной Ирландии.

# Футбол

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