Минское «Динамо» уступило «Копенгагену» в Лиге конференций

В первом тайме коллективы обменялись голами. Сначала гости довольно быстро открыли счет. Однако спустя 6 минут Раймонд Адеола сравнял цифры на табло, вовремя оказавшись на добивании. На перерыв команды ушли с равными шансами на победу. На 55-й минуте датчане реализовали 11-метровый. Далее наблюдалась неуступчивая борьба, победителями из которой вышли оппоненты.

Итоговый результат противостояния – 1:2 в пользу «Копенгагена». Следующий поединок подопечные Вадима Скрипченко проведут 12 декабря против «Ларна» из Северной Ирландии.