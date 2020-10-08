Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее

Новости Беларуси. Второе кряду и первое в очередной домашней серии поражение потерпело минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сей раз «зубры» неудачно сыграли с клубом «Сочи».
Новости Беларуси. Второе кряду и первое в очередной домашней серии поражение потерпело минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сей раз «зубры» неудачно сыграли с клубом «Сочи».
Минчане вполне бодро начали поединок и имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. Однако удача улыбнулась гостям. Глупая потеря в центре площадки и неуверенные действия в рамке нашего кипера привели к тому, что Руденков вывел свою дружину вперед. Более того, на восьмой минуте «леопарды» развили успех. Большинство было реализовано всего за 10 секунд. Больше до перерыва цифры на табло не менялись.
А вот после антракта зрители стали свидетелями еще одной шайбы – это Роб Клинкхаммер сорвал аплодисменты на «Минск-Арене». Увы, но этот гол оказался единственным, на который наработало «Динамо». Поражение – 1:2.
Следующий матч белорусы также проведут дома – 9 октября играем с «Кунлунем».