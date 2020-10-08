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Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее

08 октября 2020 19:15
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Новости Беларуси. Второе кряду и первое в очередной домашней серии поражение потерпело минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз «зубры» неудачно сыграли с клубом «Сочи».

Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее-1

Минчане вполне бодро начали поединок и имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. Однако удача улыбнулась гостям. Глупая потеря в центре площадки и неуверенные действия в рамке нашего кипера привели к тому, что Руденков вывел свою дружину вперед. Более того, на восьмой минуте «леопарды» развили успех. Большинство было реализовано всего за 10 секунд. Больше до перерыва цифры на табло не менялись.

Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее-4

А вот после антракта зрители стали свидетелями еще одной шайбы – это Роб Клинкхаммер сорвал аплодисменты на «Минск-Арене». Увы, но этот гол оказался единственным, на который наработало «Динамо». Поражение – 1:2.

Следующий матч белорусы также проведут дома – 9 октября играем с «Кунлунем».

# Хоккей Беларуси # Игорь Руденков # Роб Клинкхаммер # Фотофакт

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