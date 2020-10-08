Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее

Минчане вполне бодро начали поединок и имели несколько моментов для того, чтобы открыть счет. Однако удача улыбнулась гостям. Глупая потеря в центре площадки и неуверенные действия в рамке нашего кипера привели к тому, что Руденков вывел свою дружину вперед. Более того, на восьмой минуте «леопарды» развили успех. Большинство было реализовано всего за 10 секунд. Больше до перерыва цифры на табло не менялись.