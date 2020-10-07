Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в домашней серии КХЛ. Ключевые моменты матча
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело первый матч очередной домашней серии чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 октября на главной ледовой площадке страны гостило «Сочи» под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского.
Чем закончилась встреча, расскажет Екатерина Лихошапко.
Матч минского «Динамо» с клубом из Сочи трудно было назвать рядовым. Во-первых, на тренерском мостике снова новые лица. Напомним, Вудкрофт и его тренерский штаб – контакты первого уровня, поэтому матч они пропускали. Вместо канадского специалиста хоккеистами руководили наставники «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко.
Оба тренера работали с «зубрами» во время летней подготовки. Что касается игроков, то эту встречу также пропускали несколько ключевых фигур: из-за вспышки коронавируса в команде на льду отсутствовали Менелл, Альмквист, Спунер, Козун и Демков.
Тем не менее, начало матча было многообещающим. Болельщики, пришедшие на арену, ждали домашней победы, однако желаниям не суждено было сбыться. На 10-й минуте нападающий «Сочи» Игорь Руденков переиграл Боголейшу на синей линии и забросил шайбу в ворота Фурха. Уже через 2 минуты партнера по команде поддержал Даниил Мироманов.
Во втором периоде динамовцы попытались приблизиться. На 32-й минуте Роб Клинкхаммер успешно добил шайбу после броска Принса – 1:2. Но по итогу матча этот счет так и не изменился.
Домашняя серия «зубров» продолжается. В пятницу, 9 октября, «Динамо-Минск» примут «Куньлунь».