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Константин Кольцов возглавил временный тренерский штаб минского «Динамо»

07 октября 2020 13:46
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Новости Беларуси. Перед стартом очередной домашней серии в КХЛ в составе минского «Динамо» произошли изменения. Перемены коснулись как игроков, так и тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Напомним, на данный момент Крэйг Вудкрофт и его помощники не могут присутствовать на матчах – специалисты находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. Поэтому сегодня минчане играют под руководством временного тренерского штаба, возглавил который главный тренер фарм-клуба «Динамо» Константин Кольцов. Помогать специалисту будет еще один наставник из Молодечно – Дмитрий Астапенко.

Константин Кольцов возглавил временный тренерский штаб минского «Динамо»-1

В преддверии игры с «Сочи» изменился и состав команды: привлечены четверо новых игроков. В ростер вернулись два нападающих: Александр Когалев из «Юности» и Игорь Мартынов из «Динамо-Молодечно». Также пробные контракты заключены с защитниками Сергеем Боголейшей и Евгением Ногачевым.

# Хоккей Беларуси # Константин Кольцов # Крэйг Вудкрофт # Сергей Боголейша # Евгений Ногачев # Дмитрий Астапенко # Александр Когалев # Игорь Мартынов # Фотофакт

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