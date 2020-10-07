Константин Кольцов возглавил временный тренерский штаб минского «Динамо»

Новости Беларуси. Перед стартом очередной домашней серии в КХЛ в составе минского «Динамо» произошли изменения. Перемены коснулись как игроков, так и тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Напомним, на данный момент Крэйг Вудкрофт и его помощники не могут присутствовать на матчах – специалисты находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. Поэтому сегодня минчане играют под руководством временного тренерского штаба, возглавил который главный тренер фарм-клуба «Динамо» Константин Кольцов. Помогать специалисту будет еще один наставник из Молодечно – Дмитрий Астапенко.