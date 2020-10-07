Серебряный призёр по современному пятиборью: Для нас соревнования – это как праздник
Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по современному пятиборью начались финалы. Первый день принес нам медалисток среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования начались в Минске: здесь спортсменки выясняли лучшую в плавании, фехтовании, а завершил столичную программу забег со стрельбой.
По итогу этих дисциплин была проведена жеребьевка: барышни, находящиеся на верхних строчках протокола, первыми выбирали себе четвероногих напарников для конкура. Далее состязания перекочевали в Ратомку, где и прошли кульминационные соревнования по верховой езде.
В результате победительницей чемпионата стала Анастасия Прокопенко, следом за ней расположилась Ольга Силкина, бронзовая медаль у Екатерина Сукоры.
Ольга Силкина, серебряная призерка соревнований:
Позитив, потому что давно не было соревнований. Для нас соревнования – это как праздник. Ну, всё пока что на прежнем уровне, потому что особо мы не тренировались к этому старту. Было, что надо выступить, контрольный такой стартик и всё. Ну, мы нагрузки не сбавляли и тренировались как обычно. Всё окей.
8 октября финалы пройдут уже у мужчин. Начало состязаний запланировано на 8:30 в бассейне БГУФК.