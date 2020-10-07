Серебряный призёр по современному пятиборью: Для нас соревнования – это как праздник

Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по современному пятиборью начались финалы. Первый день принес нам медалисток среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования начались в Минске: здесь спортсменки выясняли лучшую в плавании, фехтовании, а завершил столичную программу забег со стрельбой.

По итогу этих дисциплин была проведена жеребьевка: барышни, находящиеся на верхних строчках протокола, первыми выбирали себе четвероногих напарников для конкура. Далее состязания перекочевали в Ратомку, где и прошли кульминационные соревнования по верховой езде.

В результате победительницей чемпионата стала Анастасия Прокопенко, следом за ней расположилась Ольга Силкина, бронзовая медаль у Екатерина Сукоры.