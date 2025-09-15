Минское «Динамо» сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Очередной выездной матч в чемпионате КХЛ проведет сегодня, 15 сентября, минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы померяются силами с «Авангардом». Клуб из Омска стоит на пороге знакового события. Победа может стать 700-й в лиге. К предстоящей дуэли хозяева подходят в приподнятом настроении. За плечами виктории над «Амуром» и московским «Динамо». Но и «зубрам» есть что противопоставить. Они взяли верх над «Барысом» – 3:1. В истории личных встреч небольшой перевес на стороне «Авангарда» – 17:15. Но сумеют ли россияне доказать свою силу на льду – узнаем позже.