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Минское «Динамо» сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

15 сентября 2025 12:05
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Очередной выездной матч в чемпионате КХЛ проведет сегодня, 15 сентября, минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусы померяются силами с «Авангардом». Клуб из Омска стоит на пороге знакового события. Победа может стать 700-й в лиге. К предстоящей дуэли хозяева подходят в приподнятом настроении. За плечами виктории над «Амуром» и московским «Динамо». Но и «зубрам» есть что противопоставить. Они взяли верх над «Барысом» – 3:1. В истории личных встреч небольшой перевес на стороне «Авангарда» – 17:15. Но сумеют ли россияне доказать свою силу на льду – узнаем позже. 

Стартовое вбрасывание назначено на 16:30.

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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