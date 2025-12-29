Сборная Беларуси повторно обыграла команду Катара в товарищеском матче

Мужская сборная Беларуси по гандболу повторно обыграла соперников из Катара в товарищеском матче. Первый поединок в Дохе завершился в пользу подопечных Юрия Шевцова – 26:21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня команды продемонстрировали менее результативную игру и не порадовали обилием мячей. Дуэль проходила во многом на равных, но минимальный перевес оказался на стороне земляков, они и праздновали победу – 18:17. Самым результативным в составе нашей дружины стал Игорь Белявский – в его активе пять точных бросков. По три гола провели Николай Алехин и Юлиан Гирик.

В начале будущего года белорусские гандболисты примут участие в международном турнире Кубок Дружбы, который состоится в Москве с 5 по 7 января. Соперниками отечественной сборной станут команды России и Китая.