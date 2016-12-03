Минское «Динамо» проиграло по буллитам «Салавату Юлаеву»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело 2 декабря второй матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. В гости к зубрам пожаловал традиционно неудобный соперник, уфимский «Салават Юлаев».

«Динамо» начало в лучших традициях сезона – беспрестанными атаками.

Уже на первых минутах шайба угодила в штангу неприятельских ворот.

Несколько раз гостей выручал вратарь. Атаковали зубры, а открыли счет уфимцы.

Симпатичную атаку гостей в середине периода увенчал кистевым броском Бодров.

Второй период изобиловал голевыми моментами с обеих сторон, и все-таки преимущество было у минчан.

Но увы, все попытки забросить оказались бесплодными.

Зато в третьей 20-минутке хозяева наконец пробили вратаря «Салавата».

Сперва отличился лучший снайпер «Динамо» Матерухин, а через минуту Лисовец вывел зубров вперед 2:1.

Настал черед «Салавата» прессинговать.

И на 53-й минуте гости добились своего, Коротков забросил дебютную шайбу в сезоне.

Силы зубров таяли и матч плавно перешел в режим доигрывания. Ничья по итогам основного и дополнительного времени, и все решают буллиты. Минчане в этот вечер исполняли их бесхитростно, а «Салават» одну попытку реализовал. Победа гостей 3:2. 4 декабря динамовцы ждут в гости лидера Востока, магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».