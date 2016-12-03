Двумя спринтерскими гонками продолжился дебютный этап в сезоне Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Двумя спринтерскими гонками продолжился дебютный в сезоне этап Кубка мира по биатлону.

Первыми на старт в шведском Эстерсунде 3 декабря вышли женщины, и в их числе пять представительниц Беларуси.

Лучше всех среди наших стреляющих лыжниц выступила Надежда Скардино.

Она не допустила ни одного промаха и заняла восьмое место.

От победительницы, Мари Дорэн-Абер из Франции, Скардино отстала на 44 секунды.

В спринте у мужчин лучшим также стал французский биатлонист – Мартен Фуркад.

А вот белорусы не впечатлили. В топ-50 попал лишь один из наших.

Роман Елетнов показал 47 результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».