«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»

Их объединила любовь к велосипеду. Познакомились на фестивале «Viva, Ровар!», с тех пор не расстаются. А велопробег в родном Фрунзенском районе вдохновил пару на приключения.

Алена Ермашкевич: Здесь главное участие, это новые эмоции, это такие чувства, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района: Возникла идея привлечь наше население к ЗОЖ. Надеемся, что это войдет в традицию и ко Дню города Минска мы будем организовывать подобные заезды по территории Фрунзенского района.

У Ледового дворца 8 сентября встретились юные спортсмены, старшеклассники Фрунзенского района и все желающие. Почетным гостем и участником стала бронзовый призёр Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская. Её очень радует, что Минск становится велосипедной столицей.

Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта»: В велоспорт приходят очень талантливые дети. На сегодняшний день команда очень сильная. Элита всего европейского велоспорта приедет к нам, чтобы поучаствовать в наших II Европейских играх . Мы разработали очень интересную велотрассу для групповой гонки. Зацепили много достопримечательностей, гонка будет интересная.

В мечтах этой замечательной семьи устроить «покатушки» впятером. Соревнования для них стали хорошей традицией. Вместе они колесят не только по столичным велодорожкам, но и выезжают на пикники за город. А отец даже добирается на велосипеде на работу.

Андрей Стешенко:

Велодорожка – это одна из достопримечательностей Минска. Мы советуем всем своим друзьям, знакомым не минчанам проехать велодорожку в Минске и посмотреть на прекрасный город и на природу.

Алиса Рудик:

Мы проезжаем 50 км велодорожки, пусть она будет 60 и 70 и т. д. Это будет очень здорово!