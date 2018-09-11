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«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»

11 сентября 2018 07:44
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Их объединила любовь к велосипеду. Познакомились на фестивале «Viva, Ровар!», с тех пор не расстаются. А велопробег в родном Фрунзенском районе вдохновил пару на приключения.

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-1

Алена Ермашкевич:
Здесь главное участие, это новые эмоции, это такие чувства, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят.

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-4

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Возникла идея привлечь наше население к ЗОЖ. Надеемся, что это войдет в традицию и ко Дню города Минска мы будем организовывать подобные заезды по территории Фрунзенского района.

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-7

У Ледового дворца 8 сентября встретились юные спортсмены, старшеклассники Фрунзенского района и все желающие. Почетным гостем и участником стала бронзовый призёр Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская. Её очень радует, что Минск становится велосипедной столицей.

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-10

Наталья Цилинская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта»:
В велоспорт приходят очень талантливые дети. На сегодняшний день команда очень сильная. Элита всего европейского велоспорта приедет к нам, чтобы поучаствовать в наших II Европейских играх . Мы разработали очень интересную велотрассу для групповой гонки. Зацепили много достопримечательностей, гонка будет интересная.

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-13

В мечтах этой замечательной семьи устроить «покатушки» впятером. Соревнования для них стали хорошей традицией. Вместе они колесят не только по столичным велодорожкам, но и выезжают на пикники за город. А отец даже добирается на велосипеде на работу.

Андрей Стешенко:
Велодорожка это одна из достопримечательностей Минска. Мы советуем всем своим друзьям, знакомым не минчанам проехать велодорожку в Минске и посмотреть на прекрасный город и на природу.

Алиса Рудик:
Мы проезжаем 50 км велодорожки, пусть она будет 60 и 70 и т. д. Это будет очень здорово!

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-16

«Ведодрайв-2018» собрал более 900 участников. Колонна буквально пролетела от улицы Сердича до Казимировской. В парке Уго Чавеса всех участников наградили памятными медалями, наклейками и магнитами!

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-19

Для семейной команды Островских этот День города запомнится навсегда. Финишировали на роликах, на своих двух и на любимых двухколёсниках. Вместе приняли участие во всех эстафетах.

Инна Островская:
Это такой кайф по этой улице, по которой мы каждый день ездим на машине, а тут вдруг раз и на велосипедах. Когда еще предоставится такая возможность?!

«Это новые эмоции, когда ты едешь в толпе с людьми, и все на вас смотрят». Участники о «Велодрайве-2018»-22

# События в Минске # Алена Ермашкевич # Артем Цуран # Наталья Цилинская # Инна Островская # Андрей Стешенко # Алиса Рудик # Алексей Шевалье # Юлия Забродская # Даниил Воронин # Фотофакт # Велосипед

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