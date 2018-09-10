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«Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции «Кожаный мяч»

10 сентября 2018 20:42
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Новости Беларуси. Финал акции «Кожаный мяч» стартовал 10 сентября в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее турнир проводился в трех городах – в каждом по возрастной группе. Вот уже второй год все финалисты собираются в столице.

«Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции «Кожаный мяч»-1

Все подробности в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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