«Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Финал акции «Кожаный мяч» стартовал 10 сентября в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее турнир проводился в трех городах – в каждом по возрастной группе. Вот уже второй год все финалисты собираются в столице.